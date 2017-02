DO EXTRA



Um dos assuntos que mais movimentou as redes sociais esta semana, Bruna Lombardi comentou a repercussão da foto postada por ela em sua página no Facebook, em que aparece arrasando com um biquíni micro, aos 64 anos.

Ela garante que a imagem, feita pelo marido, o ator Carlos Alberto Riccelli, com quem está casada há 37 anos, não passou por nenhum tratamento. “A gente tem milhares de fotos que o Ri tira de mim. Ele adora fotografar, é um excelente fotógrafo e gosta muito de luz natural. Mas acho que o que enfeita é o olhar amoroso dele”, explica.

Ela conta que a imagem teve mais de 1,5 mil de curtidas em sua página do Facebook e revela que ficou bastante surpresa com a repercussão. “Foi uma foto despretensiosa e isso já aconteceu antes com outros posts meus. Mas é sempre surpresa para mim”.

