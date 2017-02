DANILO SANCHEZ

DO EGO

Que Lady Gaga está em uma fase mais calma, voltada para o country a gente já sabe. Mas nesse sábado, 04, a americana saiu do pop de uma forma inusitada e usou duas músicas da dupla Simone e Simaria para ajudar a divulgar sua performance do Super Bowl no domingo.

Bom, se Gaga conhece as coleguinhas a gente não sabe, mas o social media que cuida da página oficial deve ser fã.

E não parou por aí. Enquanto os fãs ficaram agitados com esse cruzamento musical, Simone e Simaria publicaram em seus Instagrans um print do post de Lady Gaga ajudando a divulgar o show do intervalo no Super Bowl.

'Chora não, @ladygaga', disse Simone.

'Amanhã ela vai lacrar na final do Super Bowl', afirmou Simaria.

Coleguinhas reais e oficiais!