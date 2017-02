O GLOBO



Estreante em novelas, João Vicente de Castro faz sucesso como o vilão Lázaro, de "Rock story". O ator conta que, num primeiro momento, se assustou com o ritmo de trabalho.

- Quem vê de fora pensa que fazer novela é tranquilo. É o maior erro. É tudo rápido, recebemos muito texto. As pessoas que estão lá fazem isso há muito tempo e são boas. Quando eu vi que era difícil, fiquei desesperado, resolvi estudar muito para chegar num nível bacana. Os diretores perceberam meu nervosismo e tiveram calma. Hoje eu estou relaxado. Vibro quando tenho que gravar 18 cenas.

Apesar de todo o esforço empregado no personagem, João não esperava um retorno tão positivo.

- Estranhamente, só estou recebendo críticas positivas. Mas eu corri muito atrás disso, não veio de graça, eu queria ser ator desde pequeno. Em dado momento da vida, fiquei com medo de não dar certo. Queria me consolidar como profissional e isso me desviou do sonho - conta ele, que durante muito anos trabalhou no mercado publicitário.

Famoso por namorar belas mulheres, como Cleo Pires e Sabrina Sato, João atualmente está solteiro. Ele não esconde a vontade de ter filhos:

- Eu sempre sonhei com isso. Eu adoraria casar, mas não estou vendo muitos horizontes, porque eu só quero casar com a maior grandiosidade de amor do mundo. Então, meu filho não depende de um casamento. Se não rolar, eu estou disposto a pedir para uma amiga minha. Minha vontade de ter filho é para construir uma existência conjunta, não necessariamente romântica.

Além da novela, João Vicente é um dos apresentadores do "Papo de segunda", do GNT, e um dos criadores do canal de humor Porta dos Fundos, que, além de estar no YouTube, ganhou livro, filme, programa na TV e peça de teatro.

- Parei de falar de qualquer projeto desde que comecei na novela. Mas, quando acabar, vou fazer uma turnê do 'Portátil' (peça do Porta dos Fundos) em Portugal. Depois disso, vamos ver. Não tem nenhum convite ainda, mas pretendo continuar atuando na TV. Estou amando.