O governo do estado anunciou, na quinta-feira (2), que 34 estações do Metrô vão receber, a partir deste domingo (5), sinal de internet gratuito. Atualmente, apenas seis delas dispõem de wi-fi. A promessa é que a cobertura seja aumentada com a substituição dos equipamentos. A iniciativa privada é quem vai bancar as despesas do serviço e, em troca, poderá explorar a publicidade do conteúdo on-line.

"A partir deste domingo, serão 20 estações do Metrô com wi-fi gratuito", comentou o governador Geraldo Alckmin (PSDB). "Para se conectar é fácil. O usuário deverá se cadastrar, preenchendo seu nome, e-mail e telefone. Ou usar os dados do Facebook ou Linkedln", explicou.

Dividido em duas etapas, o projeto vai começar com 20 estações que terão o sinal disponível tanto nas áreas livres como nas áreas pagas, com exceção das plataformas, por medida preventiva de segurança. As outras 20 estações passarão a contar com o wi-fi a partir do dia 19 de fevereiro.

A princípio, o sinal será aberto em caráter de teste, permitindo a realização de aperfeiçoamentos técnicos. A operação plena do novo serviço de wi-fi no Metrô será iniciada no dia 1º de março nas 40 estações, divididas pelas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás.

Conforme a gestão tucana, o wi-fi na companhia permite que as pessoas utilizem a internet com velocidade média de 1 mbps. Esta banda de internet é suficiente para uma boa experiência de navegação em sites, redes sociais, aplicativos de comunicação e envio de e-mails, explicou o Metrô. As estações terão capacidade para receber mais de 400 acessos simultâneos, em média, promete o governo. Nas de maior fluxo, essa capacidade deve superar 2 mil usuários por conta da infraestrutura instalada de fibra óptica e equipamentos de propagação de sinal para alta densidade, similares aos utilizados no Metrô de Paris e no Eurotúnel.

Para se conectar, o usuário deverá se cadastrar, preenchendo seu nome, e-mail e telefone, além de aceitar as condições de uso, na tela que se abrirá automaticamente após a seleção do wi-fi gratuito da estação. Também será possível usar os dados do Facebook ou Linkedln para o cadastro. Cada pessoa poderá usar a rede por 15 minutos. Após esse período, a reconexão pode ser feita a qualquer momento e será exibida uma página com a mensagem "Bem Vindo de Volta", evitando que um novo cadastro seja feito. Não há limitação do número de acessos.

O Metrô realizou chamamento público disponibilizando todas as estações (algumas em lotes e outras individualmente) e a empresa N1 Telecom foi selecionada para implantar o serviço nos lotes que compreendem as primeiras 40 estações. Com a ativação destas estações, a companhia estima receber mais de R$ 5 milhões por ano. As demais das linhas 1, 2 e 3 seguem disponíveis para a oferta do serviço.

Pelo acordo firmado com a N1, as estações também receberão uma sinalização especial, informando o público sobre a disponibilidade do serviço e, em algumas delas, haverá pontos para carregamento de bateria do celular e banquetas para dar mais conforto para os usuários no mezanino da estação.

