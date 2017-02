No Instagram, Bruna publicou uma foto ao lado de Neymar, mostrando o olhar apaixonado do casal.

DO EGO



Bruna Marquezine pareceu em um vídeo que homenageia Neymar no dia do seu aniversário. Além da atriz, parecem amigos e familiares do jogador, que completa 25 anos, neste domingo, 5.

"Hoje eu quero desejar o que desejo todos os dias: a tua felicidade. Que você seja ainda mais feliz. Mais feliz que você pode imaginar. Que você alcance todos os seus objetivos, que você realize todos os seus sonhos. Que Deus continue te abençoando e abençoando e a sua família. Que Ele te proteja de todo mal e todo perigo. Que nunca te falte saúde. Que Ele continue te guiando e que a vontade Dele se cumpra em sua vida", falou a atriz no vídeo. Bruna parece se emocionar durante a gravação da homenagem para o namorado. "Te amo muito. Aproveita o seu dia. Celebra a vida como só você sabe celebrar", falou ao final.

No Instagram, Bruna também publicou uma foto ao lado de Neymar, mostrando o olhar apaixonado do casal. Na imagem, ela aparece com um decotão e escreve: "Feliz dia pra minha pessoa preferida, pro meu maior parceiro, pro meu melhor amigo, pro meu amor mais lindo. Seja muito muito feliz! Com todo carinho, tua Bru. (já te disse o quanto eu te amo hoje?)."

Rafaella Santos, irmã de Neymar, também deixou seu recado para o atleta. "Sabe que você é uma pessoa incrível, que eu te admiro muito,. Continue assim. Eu tenho muito orgulho da pessoa que você se tornou", falou. O pai de Neymar fez questão de homenagear o jogador do Barcelona: "Falar de você é muito suspeito. Filho como eu te amo"

O jogador Daniel Alves fez questão de gravar um vídeo para falar sobre o jogador: "Sou um privilegiado de tê-lo como amigo e irmão". O cantor Thiaguinho disse que Neymar é irmão para ele.: "Você é um irmão que eu tenho e torço. Quero estar perto de você o resto da minha vida". Gabriel Medina ressaltou as qualidade de Neymar: "Um cara nota 10. Gente boa. Parceiro".

Outros "parças" participaram do vídeo como Bruninho do vôlei e o ator Paulo Zulu. "Muita paz e saúde e que Deus continue te abençoando. Dando só alegrias porque você merece muito", falou Bruno. "Uma qualidade que te define muito é a parceria. Você é amigo dos seus amigos", disse Paulo Zulu. "Humildade é a maior qualidade que eu vejo em você, irmão", ressaltou Pedro Scooby.

Nas redes sociais, Neymar mostrou os presentes que ganhou de Bruna Marquezine. Docinhos, um porta retrato, e um quadro do Batman estavam entre as surpresas.

