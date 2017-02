Cantou compartilhou foto com a filha no Instagram neste domingo

DO EGO



Michel Teló escolheu um modelito fofíssimo para ir a praia com sua filha, Melinda, de 6 meses. O cantor vestiu uma bermuda com a mesma estampa da roupa da bebezinha.

"Quem vai para a praia combinando com o papai hoje?! Êêêêêê! (obrigado mamãe, por esse look)", escreveu o sertanejo na legenda do registro postado por ele no Instagram. Na imagem, ele e Melinda aparecem sorridentes. A bebê é filha de Teló com Thaís Fersoza.

No sábado, 4, o cantor postou outra foto em que aparecia admirando o por do sol com a filha e o registro bombou nas redes sociais.

Fã de Praia, sol e mar, Michel Teló passou as férias de janeiro em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, em mansão avaliada em R$20 milhões.

A propriedade, que está à venda, é no mesmo condomínio de Xuxa e Ronaldo Fenômeno.