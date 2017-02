DO EGO



Lexa fez um post em seu perfil no Instagram neste domingo, 5, relatando que passou a noite com a mãe, Darlin, no hospital após se apresentar em uma boate, na Zona Oeste do Rio. "Hoje o dia foi difícil, muito difícil para mim. Minha mãe está no hospital, mas cumpri a minha agenda e sigo no hospital. Deus está no controle da minha vida, não tenho dúvidas disso! Obrigada meus amores por todo esse amor", postou ela deixando os fãs apreensivos.

Procurada pelo EGO, a assessoria de imprensa da cantora enviou um comunicado dizendo que Darlin sofreu um acidente doméstico com um espelho, precisou operar o nariz, mas passa bem.

"Na noite do último sábado, 4, a empresária e mãe da cantora Lexa, Darlin Ferrattry, teve um acidente doméstico enquanto se arrumava para acompanhar a cantora em um show que faria em uma boate na Barra da Tijuca. Ela passou por uma microcirurgia no hospital Lourenço Jorge durante a madrugada de hoje. Segundo os médicos, Darlin está tem um quadro estável pós-cirúrgico apresentando melhora. Contrariando especulações, não houve nenhum tipo de privilégio por se tratar de ser a mãe e empresária de uma cantora nacionalmente reconhecida. Um espelho, que estava em seu quarto, caiu sobre a empresária, que sofreu corte e fratura no nariz".