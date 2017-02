DO EXTRA



O celular toca. Do outro lado da linha é Sabrina Sato, já se desculpando pelo atraso na entrevista. Na verdade, o papo foi remarcado mais de uma vez porque, um dia antes, a japa sentiu um mal-estar após gravar num lixão e levantou suspeitas.

— Está grávida, Sabrina? — é a pergunta que não quer calar.

— Bem que eu gostaria — responde ela, com sua inconfundível gargalhada: — Gravei o dia todo e estava com a imunidade baixa. Vou esperar o carnaval passar para começar a tentar. Agora é ensaiar samba; depois, ensaiar filho.

O dispositivo intrauterino (DIU) de cobre que ela usa como método contraceptivo já está com os dias contados.

— Dá um frio na barriga porque não é fácil, né? Filho é muita responsabilidade — emenda ela, que pisa na Marquês de Sapucaí hoje à noite, no ensaio da Unidos de Vila Isabel.

A expectativa é geral. Às vésperas da Festa de Momo, muito se fala sobre a possível despedida da japa mais mulata do samba. Se este será seu reinado derradeiro nos sambódromos da vida, só o tempo dirá, mas ela não esconde de ninguém os planos de pisar no freio e, quem sabe, pendurar a coroa.

— Se é o último reinado, ainda não sei. Vai depender de eu conseguir engravidar. Mas pretendo dar uma diminuída (no ritmo), sim. Porque este ano, além de rainha de bateria da Vila e madrinha da Gaviões da Fiel, eu sou musa do Camarote N1 e do Baile do Copa, e ainda vou apresentar o Baile da Vogue. Ou seja, não vou dormir, vai ser uma loucura! Ânimo e energia eu tenho, mas quero poder fazer outras coisas, me dedicar a ter um filho — ressalta, com a voz embargada: — É difícil dizer “eu vou sair”, sabe? Amo carnaval. Só de falar, me dá vontade de chorar... Mas posso garantir que eu continuo na Vila e na Gaviões. Se não estiver à frente da bateria, vou estar como madrinha dessas escolas, sempre presente.

De fato, aposentar as lantejoulas não combina com esta aquariana que completou 35 anos ontem e que, em plena terça-feira de carnaval, comemora o primeiro ano de namoro com Duda Nagle. Mais confete e serpentina, impossível. Assumidamente apaixonada, é com Duda que ela sonha formar uma família.

— Conheci o homem da minha vida. Fico tão segura e tranquila ao lado dele... Duda tem valores muito parecidos com os meus, a gente gosta das mesmas coisas. Eu sou superagitada, ele é calmo e mais bem-humorado do que eu. Dá de mil a zero em mim. Também é mais carinhoso. Ele fala que eu sou europeia — entrega, soltando a sonora risada.

Como “amigado com fé casado é”, e se a prioridade é o bebê, a festa de casamento ficou para segundo plano. O casal, que já divide o mesmo teto, está de mudança para um novo apartamento. Sabrina trocou sua luxuosa cobertura no bairro de Perdizes por outra, nos Jardins. A obra fica pronta entre agosto e setembro. Mas, se sonhar com uma bela cerimônia não custa nada, que tal começar pelo vestido de noiva?

— Eu usaria um Givenchy, um Reinaldo Lourenço... Tinha essa vontade (de casar), mas acho que não vai dar tempo porque quero engravidar logo depois do carnaval, mesmo! Imagina para quantas pessoas eu teria que fazer esse casamento? Conheço muita gente. Ia ser punk! — prevê a artista.

Antes de alcançar a plenitude no amor, porém, Sabrina andou um tempo à deriva. Foram dez meses solteira, até que foi “catar um crush”, quem diria, pela internet. Através do InstaMessage, do Instagram, é que ela e o herdeiro de Leda Nagle engataram o romance. Pela primeira vez, a japonesa tomou a iniciativa. E recomenda:

— Duda já tinha curtido várias fotos minhas. Mandava mensagens, mas eu não respondia. Até que começamos a conversar. Fiquei um tempão sem sair com ninguém, um carnaval inteiro. Eu sou tranquila, gente! Tenho preguiça daquele início, sabe? Daquela coisa fake de a pessoa ficar se fazendo, só mostrando seu lado bom. Gosto do que é de verdade. Foi a primeira vez que meu lado feminista fez isso comigo (risos). Geralmente, eu fico insegura, mas adorei tomar atitude! Aconselho a mulherada a fazer o mesmo. Escrevi para ele: “Vamos jantar, quer dizer, treinar?”. Joguei uma conversinha dessa e ele entendeu na hora.

Considerada um dos maiores símbolos sexuais do país, a paulista de Penápolis minimiza a fama e afirma que nem se sente isso tudo:

— Não me acho sensual! Sou muito mais atrapalhada que qualquer coisa...

Independentemente de beleza, Sabrina acha fundamental usar de artifícios para apimentar a relação.

— Tem épocas em que trabalho tanto, fico tão cansada, que tenho muita preguiça... (risos). É normal, né? Mas temos que dar um levante, pensar no namorado, na gente, e fazer algumas coisinhas, sim. Para nós, mulheres, está tudo na cabeça. Se não admiramos o parceiro, não conseguimos transar com ele. É diferente do homem. É preciso dar umas viajadas de vez em quando — expõe Sabrina, que gosta de usar e abusar de belos conjuntos de calcinha e sutiã: — Uso lingerie bonita sempre. Adoro comprar para usar no dia a dia mesmo. Duda nem liga. Homem, em geral, não liga. A gente é que gosta.

Ciúme não é uma questão para o casal. Embora Duda já tenha declarado que, às vezes, se incomoda com o tamanho das roupas da namorada, isso não é motivo para os dois discutirem a relação. Nem uma fuxicada no celular dele ela dá:

— Não sou muito ciumenta. Acho que as mulheres captam, têm radar. Se desconfia, é porque tem alguma coisinha ali, sim. E falar é pior. Eu não falo nada, finjo que nem percebo, me controlo. Não sou de entregar os pontos. No nosso caso, nós temos as senhas um do outro. Nunca tivemos uma discussão, nunca brigamos.

A quem acredita que ela desfile figurinos ousados 24 horas por dia, a musa explica que a “Sabrina figura pública” é que anda sexy. À paisana, está sempre coberta, de jeans e camiseta:

— Não dá para andar montada o dia inteiro, né?

Por toda ousadia e carisma, Sabrina jamais perderá a majestade. Salve a rainha!

ELA VALE OURO!

Do setor 1 à dispersão, não tem um só folião que não fique curioso para conferir as fantasias apoteóticas de Sabrina Sato. Henrique Filho, seu estilista desde os primeiros passos na Avenida, fará quatro roupas para a musa este ano: funkeira estilizada, para a Vila Isabel, avaliada em R$ 50 mil; nordestina, para a Gaviões da Fiel, no mesmo valor; e os trajes para os bailes do Copa e da Vogue, que juntos valem R$ 40 mil. Tudo bancado pela própria apresentadora.

— Henrique Filho é um grande artista do carnaval. Muita gente acha ele caro, eu o acho maravilhoso! Prefiro economizar em outras coisas durante o ano para poder pagar o que ele pede. A escola merece, o carnaval merece. No primeiro ano, a Vila bancou, mas depois que eu vi como funciona, que eles têm que fazer fantasias para a comunidade inteira, não achei justo. O dinheiro que gastariam só com a minha podem fazer muitas fantasias.

O investimento para estar impecável na maratona carnavalesca é altíssimo. Ela não se apega a valores nem se sente culpada por gastar tanto:

— Já que é para fazer, que seja direito. Karina (irmã e empresária) aluga até avião para eu conseguir dar conta de fazer tudo, mas este ano nem sei se vou usar por causa dessas coisas (acidentes aéreos) que têm acontecido.

Sua máxima é “Se for para passar despercebida, é melhor ficar em casa!”. Não à toa seus figurinos são os mais bafônicos:

— Tenho o maior orgulho, adoro ver depois. Desde aquela de Crazy Horse (foto), do Baile da Vogue, que todo mundo achou que eu estava sem calcinha, até a do ano passado da Vila, bem cavada, amei todas! É fantasia! Faz parte da minha personalidade ser ousada.

O MELHOR É RIR DE SI MESMA

Sabrina não se leva a sério, sabe tirar sarro de si, é divertida — ingredientes cruciais para o seu sucesso. Se o combo deu tão certo na TV, por que não na internet? Além de apresentar o “Programa da Sabrina”, na Record TV, a japonesa virou youtuber. Em um de seus vídeos, lista 50 fatos sobre ela. Duplicada, pergunta para si mesma se assiste a filme pornô. “Só amador”, responde. Fora da web, disfarça sobre o tema:

— Já vi, entendeu? Mas falei brincando!

Quanto a rugas ou botox, ela dispara no canal: “Os dois!”. Só não aplicou ainda:

— Mas eu quero! Já estou com umas ruguinhas, sou muito expressiva. Tenho mania de franzir muito a testa. Por isso, faço (tratamento a) laser, para dar uma segurada.

A passagem do tempo não a preocupa. Ligada às origens, ela valoriza a relação em família:

— Quero viajar bastante com meus netos e o meu “véio”, ser uma velhinha bem porreta!

E, se daqui a alguns anos sentir necessidade, entra no bisturi para fazer uma correção aqui e ali. Sem exageros.

— Não tenho medo de envelhecer. O ser humano não sabe explicar o que o atrai no outro, mas acho que não é a beleza. Parece papo de velha, mas com a idade a gente vai criando mais segurança, e isso faz tão bem... Existe uma cobrança, sim, mas vou fazer o quê? O mais bonito é o natural. A gente pode dar uma ajudada, tomando bastante água, treinando, passando uns creminhos... Minha mãe (dona Kika) fez uma cirurgia para abrir os olhos ano passado. Quando eu tiver setentinha, dou uma esticadinha também.



