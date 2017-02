A diretora e atriz Lucimara Parisi hoje dirige uma das atrações do "Programa do Ratinho", do SBT

No momento em que foi “saída” do “Domingão do Faustão”, cerca de sete anos atrás, a diretora Lucimara Parisi diz que não perdeu apenas o emprego. Também perdeu uma amizade de quase três décadas com o apresentador da Globo.

Hoje no SBT, trabalhando com Ratinho, Lucimara --cujo nome real é Maria Tereza Romano-- também tem seu primeiro programa solo na Rede Brasil.

“Impossível conviver tanto com uma pessoa e não sentir falta. Eu sinto”, diz com sinceridade sobre Faustão.

Até então ambos estavam unidos profissionalmente por quase três décadas, desde os tempos do programa de rádio “Balancê”. Os nunca mais se falaram, porém.

“Eu penso que o Fausto é um irmão, mas que hoje está distante, como se estivesse em outra viagem. Mas eu tenho certeza que um dia vamos voltar a nos ver”, afirma.

Com Lucimara, outro companheiro de décadas de Faustão também deixou o “Domingão” no mesmo dia fatídico de 2009: o tecladista Caçulinha, que hoje faz participações no “Todo Seu”, da Gazeta.

