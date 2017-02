YURI FERNANDES

DO EGO

Gisele Bündchen vibrou e muito com a vitória, de virada, do New England Patriots, time de futebol americano em que joga Tom Brady, marido da modelo, no Super Bowl, na noite deste domingo, 5.

Imagens das redes de TV que transmitiram a decisão mostraram a top completamente animada e delirando com o resultado da final da NFL (National Football League).

A modelo tambéu usou suas redes sociais para postar a comemoração. Após a festa na arquibancada, Gisele fez questão de levar a filha Vivian ao gramado e trocou carinhos com Tom.



O quarterback do New England Patriots, aliás, fez um desempenho histórico ao bater recordes de jardas lançadas em uma decisão.



O Super Bowl aconteceu em Houston, no Texas, entre o Patriots e o Atlanta Falcons. No intervalo da partida, conhecido como Halftime Show, Lady Gaga animou a plateia ao som dos seus maiores hits e 'voou' pelo NRG Stadium.



Mais cedo, Gisele Bündchen mostrou uma foto em seu perfil do Instagram em que aparece a filha Vivian e uma turma de amigas indo ao estádio para prestigiar o marido. Gisele e Tom são casados há oito anos. Além de Vivian, de 4 anos, eles são pais de Benjamin, de 7.

Reprodução / ESPN / Twitter Gisele Bündchen

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/02/gisele-bundchen-vibra-com-vitoria-do-time-de-tom-brady-no-super-bowl.html