Um menino se irritou com Raul Gil, deu respostas não tão delicadas e ameaçou deixar o programa do SBT, após uma série de perguntas feitas pelo apresentador. A cena foi exibida na edição deste sábado (5).



Guiguiba é de Teresina (PI) e sonha em ser uma grande estrela do cenário musical. Ele foi à emissora se apresentar ao som de "50 Reais", de Naiara Azevedo, mas ficou alterado depois que Raul Gil perguntou a ele se havia gravado disco.



"É o que eu acabei de dizer ou você não escutou?", respondeu o menino. "Vamos lá para o que interessa, eu vim para cantar, ou não?", completou.



Percebendo a alteração do humor do pequeno aspirante a cantor, Raul insistiu na história do disco.



"Pronto, vai ficar com essa história até o fim do programa. Vai enrolar? Você é 'enrolão'. Eu estou com saco da minha mente cheio. Quero cantar. E estou com frio", afirmou. "Se não for para cantar, eu vou embora", ameaçou, em seguida.



Depois de muita conversa, Guiguiba enfim pode cantar para o público, mas algo deu errado no meio de sua apresentação. "Não terminou não, gente. É a banda que fica 'ensebando'. Ele [o maestro] desafinou do nada. É melhor descontratar", sugeriu.

