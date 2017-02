MARÍLIA NEVES

DO EGO

Caroline Bittencourt fez um desabafo em sua rede social após receber críticas por divulgar detalhes de sua dieta. Na manhã desta segunda-feira, 6, a modelo comentou em sua página pessoal no Instagram que prefere estar bem ao vestir um biquíni do que comer algumas guloseimas. O post foi feito por Carol na legenda de um vídeo em que exibe a barriga trincada e o corpo sequinho.



"Bom dia, meus amores. Postei este vídeo para conversarmos um pouquinho sobre escolhas de vida!! Normalmente, quando sou indagada sobre meu estilo de vida e eu conto um pouco da minha rotina diária de exercícios físicos e da minha dieta (não como glúten, lactose, faço restrição de carboidratos etc) as pessoas exclamam 'nossa, mas isto não é vida'. E minha resposta tanto para estas pessoas quanto a vocês é: 'a vida é feita de escolhas e cada pessoa tem direito de fazer a sua, buscando aquilo que a faz sentir se melhor'. Se comer uma macarronada e depois de sobremesa comer um bolo recheado cheio de chocolate é bom?? É óbvio que é maravilhoso. Mas eu me sinto muito mais feliz quando visto um biquíni, me olho no espelho e me sinto bem, do que comendo um monte de coisas gostosas que, para mim, o prazer é somente momentâneo", escreveu a modelo.



Carol ainda postou uma mensagem de incentivo para quem quer seguir os passos dela. "E quando as pessoas que me admiram e dizem que nunca vão ter o meu corpo, digo e repito, meninas, todas vocês são lindas e capazes de alcançar os objetivos de vocês. É só ter força de vontade e foco, e decidir pela escolha que te faz feliz, independente de qual ela seja. Lembrando que a cada escolha há uma abdicação de algo!! Boa segunda a todas vocês", comentou.

Instagram/Reprodução Caroline Bittencourt

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/02/caroline-bittencourt-mostra-barriga-trincada-e-faz-desabafo-em-rede-social.html