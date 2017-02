YURI FERNANDES

DO EGO

Ivanka Trump, filha de Donald Trump, presidente dos EUA, fez questão de elogiar em seu perfil do Twitter a performance de Lady Gaga durante o intervalo do Super Bowl, decisão da NFL, liga de futebol americano, que aconteceu neste domingo, 5.



Só para lembrar, durante as eleições no país, a cantora apoiou Hillary Clinton, adversária de Trump na corrida presidencial. Gaga também chegou a protestar nas ruas contra a vitória do pai de Ivanka. "Incrível a performance de Lady Gaga", comentou Ivanka na rede social.



O jogo foi entre Atlanta Falcons e New England Patriots - que saiu vitorioso - em Houston, no Texas. Gaga cantou alguns dos seus maiores sucessos, como "Poker Face", "Born This Way", "Telephone", "Just Dance", "Million Reasons" e "Bad Romance".

A cantora surpreendeu ao aparecer primeiramente do telhado do estádio - em um vídeo pré-gravado - e depois 'voou' para o palco, montado em minutos, pendurada por cabos de aço para delírio dos presentes.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/02/ivanka-trump-elogia-performance-de-lady-gaga-no-super-bowl-incrivel.html