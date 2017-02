DA REVISTA MONET



Depois do vazamento de e-mails comprometedores que mancharam sua imagem, David Beckham resolveu se abrir com amigos. Segundo informações publicadas pelo Daily Mail, o astro se desculpou com pessoas próximas e afirmou que é “apenas uma pessoa normal extremamente desapontada por não conseguir um Knighthood”.



Os e-mails divulgados por hackers nessa sexta-feira (3) dão a entender que Beckham usou trabalhos de caridade para tentar conseguir o título dado pela rainha a personalidades que se destacam em causas sociais



Uma fonte do The Mail disse que as mensagens foram escritas pelo jogador “no calor do momento”. “David é uma pessoa normal que está extremamente desapontada porque não foi considerado digno de se tornar um Sir”, explicou o informante.



A fonte da publicação também disse que Beckham é um homem apaixonado por seu trabalho e pela Grã Bretanha. "Ele passou muito tempo se esforçando para conseguir os Jogos Olímpicos de Londres para o Reino Unido, que teve um efeito tão positivo em muitas pessoas. Mas não ser reconhecido por isso teve um efeito emocional sobre ele. Quem não teria?”.



Em uma das mensagens vazadas pelo site Football Leaks, Beckham se zanga quando seu consultor de relações públicas Simon Oliveira sugere que ele doe 1 milhão de dólares para um jantar da Unicef em Xangai.

“Não quero colocar meu dinheiro pessoal nesta causa”, afirma Beckham. “Colocar esse milhão no fundo é como colocar meu próprio dinheiro. Se não houvesse fundo, o dinheiro seria meu. Essa porcaria de dinheiro é meu”.



Com medo de novos vazamentos, o ex-jogador chamou a polícia de Portugal, onde Simon Oliveira tem uma empresa, para falar sobre o caso, segundo informações publicadas pelo The Sun.

"David teme que alguns detalhes muito pessoais sejam divulgados, especialmente porque ele fala com muita franqueza sobre todos os acontecimentos de sua vida”, revelou a fonte da publicação.

