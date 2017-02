DA REVISTA MONET



Os problemas financeiros de Johnny Depp começaram a interferir em sua vida profissional. O ator precisou demitir Tracey Jacobs, agente que cuidava de sua carreira há 30 anos, por não conseguir mais pagá-la. A informação foi divulgado pelo Page Six,.



De acordo com o site, a agente da UTA foi substituída pela CAA, empresa que oferece serviços de agenciamento por valores mais baixos. Uma fonte revelou que a nova empresa contratada por Depp foi “sensível” com a sua situação financeira do ator.



A notícia vem à tona dias depois da instituição que administrava as finanças de Depp afirmar que o ator está à beira da falência. Segundo o The Management Group (TMG), durante quase 20 anos, o ator de 53 anos gastou 2 milhões de dólares por mês.



A empresa já até mesmo apresentou uma ação contra Depp por uma dívida que não foi paga. Mas o astro de 'Piratas do Caribe' procurou a justiça, acusando a TMG de má gestão. Empréstimos sem a sua autorização de Depp e ocultação de seus problemas financeiros, foram algumas dos abusos citados pelos advogados do ator.



O advogado da empresa, Michael Kump, reconhece que um empréstimo foi realizado, mas afirma que o The Management Group só estava tentando proteger o astro. "De fato, quando o banco de Depp exigiu o pagamento de um empréstimo milionário e ele não tinha o dinheiro, a empresa emprestou para que evitasse uma crise financeira humilhante", afirmou.

