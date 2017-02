DO O DIA



A rainha Elizabeth II completa nesta segunda-feira 65 anos no trono, sendo a primeira monarca britânica a comemorar o Jubileu de Safira, dois anos depois de bater o recorde de reinado mais longevo do país.

Elizabeth II não comemorará o acontecimento, propiciado pela morte prematura de seu pai, George VI, em 1952, que a levou ao trono com 25 anos. Em contrapartida, seu filho Charles, herdeiro do trono, espera sua vez com 68 anos, tendo superado a idade legal de aposentadoria em setembro de 2015.

Elizabeth II tornou-se a monarca britânica a ocupar mais tempo o trono depois de superar a rainha Victoria, um recorde que também não comemorou porque "nunca aspirou a ele", segundo afirmou na ocasião. "Inevitavelmente, uma vida longa pode superar muitos marcos. A minha não é nenhuma exceção", argumentou.

A morte do rei Bhumibol Adulyadej da Tailândia, em outubro passado, também fez dela a soberana viva há mais tempo no trono.

Elizabeth II passará o dia em sua residência de Sandringham, no condado de Norfolk (leste da Inglaterra), o local onde seu pai morreu. No domingo foi à missa e recebeu sorridente flores do público que se aproximou para saudá-la. O país, no entanto, celebrará o aniversário, com salvas de canhão na Torre de Londres e em vários outros pontos.

Selos e moedas comemorativas

A Safira é a gema que simboliza o 65º aniversário e a Casa Real voltou a publicar uma foto de 2014 da monarca com um vestido adornado com várias destas pedras preciosas, assim como um colar e brincos.

O colar foi um presente de casamento de seu pai, data de 1850 e é feito com 16 safiras adornadas por diamantes.

A fotografia foi tirada pelo fotógrafo britânico David Bailey, famoso por fotografar figuras como os irmãos Kray, mafiosos do leste de Londres, os Beatles, o ator Johnny Depp ou Diana, a falecida princesa de Gales.

"Sempre fui um grande admirador da rainha. Tem olhos muito amáveis com um brilho malicioso. Sempre gostei de mulheres fortes, e ela é uma mulher forte", declarou Bailey após fotografar a rainha há três anos.

O Royal Mint emitiu moedas comemorativas de um valor que varia entre 5 e 1.000 libras. A mais valiosa é fabricada em ouro maciço, pesa um quilo e custa 50.000 libras (58.000 euros, 62.000 dólares).

As moedas foram cunhadas com uma citação da rainha que se tornou famosa em um programa de rádio por ocasião do seu 21º aniversário: "Minha vida inteira, seja longa ou curta, será dedicada ao vosso serviço".

O Royal Mail, o serviço postal britânico emitiu um selo de 5 libras de cor azul safira.

O dia também será marcado por honras militares. Ao meio-dia, 41 salvas de canhão serão disparadas em Green Park, parque localizado ao lado do Palácio de Buckingham. A banda da Artilharia Real acompanhará com música. Uma hora mais tarde, 62 salvas serão disparadas na Torre de Londres, a fortaleza nas margens do Rio Tamisa.

Fonte: http://odia.ig.com.br/mundoeciencia/2017-02-06/rainha-elizabeth-ii-completa-65-anos-e-comemora-jubileu-de-safira.html