DO EXTRA



Latino mal terminou o namoro com a modelo Fabiana Araújo e já engatou outro romance. O cantor está saindo com Mariana Gouvêa. A morena é ex-apresentadora do Multishow e conheceu Latino na festa de aniversário de Jayder Soares, presidente de honra da Grande Rio, há algumas semanas.

Após muita conversa, os dois ficaram juntos depois da festa e desde então não se desgrudaram mais. Quem conhece a dupla aposta em namoro. A gata já participou do reality “Casa bonita” e apresentou o “Zona do agrião”. Atualmente, faz presenças vip e é blogueira.

Morena nega affair

O EXTRA entrou em contato com Mariana nesta segunda-feira para saber mais detalhes da relação dela com Latino. A apresentadora afirmou que é amiga do cantor há oito anos, garantiu que não existe nada entre os dois e contou que eles foram à festa de Jayder acompanhados de um grupo de amigos. "Estamos solteiros e somos amigos", disse. Aguardemos.

Reprodução/instagram Latino e Mariana Gouvêa no aniversário de Jayder Soares

Fonte: http://extra.globo.com/famosos/latino-engata-romance-com-mariana-gouvea-ex-apresentadora-do-multishow-20878670.html