A estrela pop Lady Gaga fará show no Rock in Rio 2017, que acontecerá entre os dias 15 e 24 de setembro deste ano, anunciou o festival nesta segunda-feira (6). A cantora será a principal atração do primeiro dia da festa.



Gaga, que se apresentou neste domingo (5) no intervalo do Super Bowl, no Texas (EUA), também anunciou a passagem pelo Brasil nas redes sociais. A cantora vem ao país na turnê do disco "Joanne", que tem as faixas "Million reasons" e "Perfect illusion". O álbum foi lançado em outubro do ano passado.



Será a estreia da cantora no Rock in Rio. Ela veio ao Brasil em 2012, para apresentações em São Paulo, Rio e Porto Alegre. Segundo a organização do festival, o show no evento será o único de Gaga no país em 2017.

Os ingressos para a festa começarão a ser vendidos em 6 de abril, pelo site Ingresso.com. Ainda não há informações sobre preços.

Outras atrações



Gaga é a sexta atração confirmada do festival, que chega à sua sétima edição no Brasil. Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, Maroon 5, Bon Jovi e Billy Idol também vão se apresentar. Neste ano, a Cidade do Rock, onde acontece a festa, será montada no Parque Olímpico, que recebeu a maior parte das competições da Olímpiada do Rio em 2016.



De acordo com a organização do evento, o novo local é duas vezes maior que a antiga Cidade do Rock, também na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e vai facilitar o acesso à festa. A produção informou que o público agora poderá optar pelo sistema de transportes usado durante os Jogos Olímpicos 2016.



Neste ano, pela primeira vez, uma edição brasileira terá duas Rock Streets. As ruas temáticas com lojas, restaurantes e apresentações artísticas vão homenagear a África e o Brasil.

Em novembro passado, os bilhetes do Rock in Rio Card, vendidos antecipadamente e que equivalem a ingressos para a edição de 2017, se esgotaram menos de duas horas após o início das vendas. Os cards custavam R$ 435 (inteira) e R$ 217,50 (meia).



