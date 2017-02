DO EGO



Com 23 anos de carnaval, Solange Gomes tirou a tarde desta terça-feira, 7, para analisar e refletir sobre as últimas notícias do mundo da folia. Em dado momento, postou "Hoje em dia nada combina com nada. Fantasia de carnaval custa 20, 30 mil.. Mas na hora da internação, doença, vai para o hospital público", escreveu ela dando a entender que a alfinetada era para cantora Lexa.



Recentemente, o EGO publicou que a roupa que Lexa estava preparando para o ensaio técnico da Vila Isabel, escola da qual é musa, estava avaliada em R$ 22 mil. No entanto, um acidente doméstico com sua mãe, obrigou a cantora a cancelar a participação no evento e a acompanhá-la em sua recuperação no Hospital Municipal Lourenço Jorge, no Rio.





Fonte: http://ego.globo.com/carnaval/2017/noticia/2017/02/solange-gomes-manda-indireta-para-lexa-fantasia-cara-e-hospital-publico.html