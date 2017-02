LUCINEI ACOSTA

DO EGO

Denise Rocha aproveitou a manhã desta terça-feira, 7, para colocar o bronzeado em dia. A modelo, que ficou conhecida como a Furacão da CPI, mostrou sua cintura fininha em série de fotos publicadas no Instagram.

"Dia perfeito", disse ela em legenda de foto.O novo shape de Denise é fruto de um tratamento que ela vem se submetendo há oito meses. Estão incluídos 26 comprimidos de vitaminas e fórmulas especializadas, suplementos de Whey Protein, BCA e dieta.



Desta vez, não estão incluídos os anabolizantes e os hormônios que a Furacão da CPI tomava desde a adolescência, quando ela fazia uso sem acompanhamento médico. A forma como os consumia, sem orientação de um especialista, são o grande arrependimento que Denise traz com ela.



"Tive vários problemas hormonais por conta do anabolizante. Por causa desse descontrole, procurei o médico Fabrício Ferreira para me ajudar. Há oito meses as taxas hormonais estão normais e o que aprendi com isso: não faça uso de hormônios sem acompanhamento médico. Além disso, eles me deixavam inchada. Eu não gosto de corpo bombado", disse Denise.

Reprodução/Instagram Denise Rocha

Fonte: http://ego.globo.com/praia/noticia/2017/02/denise-rocha-exibe-cinturinha-impressionante-em-manha-na-praia.html