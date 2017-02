DA REDE TV!



Voluntário na captura de cobras, o indiano Somnath Mhatre morreu após tentar beijar uma cobra venenosa e ser picado por ela.

Segundo informações do "Tribune India", Mhatre foi chamado por moradores para retirar uma cobra que estava em uma área residencial.

Depois de cumprir a missão, ele tentou tirar uma foto com o animal. Não era a primeira vez que ele fazia isso, mas, nessa ocasião, o bicho reagiu, e picou o rapaz na região do tórax.

Mhatre foi levado a um hospital em Nova Bombaim, onde ficou em tratamento durante cinco dias até falecer no último domingo (5).

Com a morte dele, ativistas estão fazendo um apelo para que as autoridades aconselhem voluntários e outras pessoas que trabalham com esses animais a não tentarem manobras perigosas.

Acostumado a lidar com cobras, o jovem já havia capturado mais em cem desses animais. Fotos dele beijando os répteis viralizaram nas redes sociais.

