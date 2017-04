ANDERSON DEZAN

Uma polêmica envolvendo o médico Marcos Harter, participante do " BBB 17", ganhou força na internet tarde desta sexta-feira, 7. O jornalista Leo Dias, do jornal carioca "O Dia", noticiou que o brother não é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seu curso de especialização em cirurgia plástica ficou incompleto. Sendo assim, o título médico que ele diz ter no reality show não seria verdadeiro.



Procurada pelo EGO, Caroline Barros, sócia de Marcos em uma clínica na cidade de Sorriso, em Mato Grosso, rebateu a versão e afirmou que não vai tolerar falsas calúnias.



"Não tem cabimento esse tipo de mentira. Ele estudou 20 anos para ser quem é. Falar isso ou reproduzir essa mentira é uma irresponsabilidade enorme que afeta sua vida profissional e pessoal. Nós vamos processar quem reproduzir esse assunto. Todos, sem exceção, vão responder a processo civil e criminal", garantiu a administradora, que é amiga e sócia de Marcos há mais de 10 anos.



"Se ele estivesse mentido, já estaria cometendo um crime que seria exercer a profissão ilegalmente. Isso não tem o menor cabimento", rebateu Carolilne, que compartilhou nas redes sociais alguns documentos para comprovar a formação de Marcos.



Procurado pela reportagem, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul confirmou que o participante do "BBB 17" possui, sim, o certificado na especialidade em Cirurgia Plástica.

Para conseguir o documento, Marcos apresentou certificado de que fez residência em cirurgia geral e também em cirurgia plástica. Essa última foi concluída na Clínica Fluminense, em Niterói, cidade de Região Metropolitana do Rio, em 2011.



A reportagem também entrou em contato com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que informou que Marcos realmente não é mais afiliado ao órgão desde 2012, quando se desligou. A sociedade, no entanto, frisou que isso não significa que ele não possa operar. "Se desligar é um direito que ele tem. O cirurgião não é obrigado a ser nosso membro", informou a assessoria de imprensa.

