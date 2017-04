ANA CAROLINA PORTO

DO EGO

Anitta está levando a sério essa história de perder peso. Por isso, nesta quinta-feira, 6, ela apareceu com a sua nova "life coach", que é ninguém mais ninguém menos que Mayra Cardi! O clique foi postado pela ex-BBB em seu Instagram comemorando a nova parceria.



'30 dias grudada com ela, Anitta', fazendo Life Coach PNL completo. Amando trabalhar com toda equipe, chef de culinária, personal, nutricionista, e toda equipe de produção e fãs maravilhosos que estão conosco! Trabalhando com amor #MayraSecaAAnitta", disse, na rede social.



É isso mesmo: Mayra, que estava vivendo nos Estados Unidos, está agora no Brasil cuidando da saúde da cantora. Ela vai ficar 24 horas ao lado de Anitta, para ter certeza de que ela está se alimentando e se exercitando corretamente.



O programa de emagrecimento da "life coach", chamado "Mayra Cardi seca você", chegou a receber críticas. Mas a própria ex-BBB se defendeu em sua rede social, afirmando que o programa era "100% saudável".

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/04/anitta-e-mayra-cardi-posam-juntas-e-compartilham-clique-em-rede-social.html