DO EGO



Thais Baptista, 23 anos, ganhou vinte quilos desde que conheceu a mulher, a cantora Neném, há quatro anos. O ganho de peso, segundo ela, se deu principalmente quando a secretária começou a tomar hormônios nas tentativas para engravidar através de inseminação artificial.

Agora ela quer voltar aos 60 quilos e, para isso, tem contado com o apoio da mulher. Elas posaram na academia Up Max Fitness, no bairro do Jabaquara, em São Paulo, com exclusividade para o EGO.

"Quando a Neném me conheceu, eu era bem magrinha e qualquer roupa ficava bonita. Comecei a fazer o tratamento para engravidar e fui engordando, mas também não me cuidava. Tomei muita injeção de hormônio. Quando engravidei, com medo de perder, fiquei mais de repouso e comendo, então engordei muito", relembra ela, que acabou perdendo os bebês. "Trabalhei como modelo plus size, mas não era feliz gorda. Por isso agora quero ser a nova Juju Salimeni ou a nova Gracyanne Barbosa", diverte-se ela.

Aos risos, Thais conta que Neném gosta mais da mulher em sua versão cheinha. "Ela fala que me prefere bem gorda, me acha linda", entrega. Neném não nega. "Quando a gente ama, amamos a pessoa como ela é. Não tem como deixar de amar só porque ela engordou. Ela ficava com medo de eu deixá-la. E eu disse: 'nunca'. Mas já que ela quer emagrecer, dou apoio com certeza", diz ela, que só não encara malhar junto com a mulher. "Enquanto ela vem malhar, faço comida, limpo as coisas dentro de casa... Sou dona de casa".

'Cheguei a passar mal'



Na busca por perder peso, Thais chegou a se sentir mal por não se alimentar direito. "Aí conheci o pessoal de uma rotisseria que fez um prato para mim com um pouco de arroz e feijão e carne com bastante salada. Achei que aquilo não fosse me sustentar, mas aí almocei e vim malhar, e nunca malhei tão bem, consegui até correr na esteira. Percebi que comendo direito eu estava emagrecendo, mas achava que precisava não comer para emagrecer", disse ela, que está com 74 quilos atualmente.

"Em cinco anos ganhei vinte quilos e cheguei aos 80 quilos, mas agora estou com 74 quilos. Em um mês de academia, consegui perder seis quilos. Acho que não perdi mais porque estou ganhando massa magra. Estou me alimentando direitinho, cortei massa, refrigerante e estou tomando só suco natural. Minha alimentação é muita salada, arroz integral e, nos intervalos, como iogurte e fruta. Quero perder mais 14 quilos, quero voltar ao meu peso, mas com massa e definida", diz Thais.

'Vou tentar inseminação artificial de novo', diz Neném



Thais e Neném não desistiram de ser mães. A cantora pretende tentar novamente o processo de inseminação artificial assim que a agenda de shows da dupla com Pepê der uma acalmada.

"A gente não desistiu de engravidar, não! Eu e a Pepê estamos com a agenda cheia de shows, este mês temos apresentações marcadas em Vitória e no Rio de Janeiro. Então, quando a gente puder parar, vamos fazer de novo a inseminação", conta ela, que pretende ser ela a engravidar. "Quero ser mãe. É o nosso sonho."

Até lá, Neném pretende lançar um novo CD com a irmã com uma pegada sertaneja. "Estamos com um projeto para cantar de tudo. Nos shows a gente já canta de tudo, funk e sertanejo. Então a gente vai gravar um CD com uma pegada sertaneja. Imagina a Pepê e eu cantando sertanejo? Vai ser muito legal. Quero fazer shows, ficar rica e encher a casa de filhos. Queremos adotar também."