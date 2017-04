DO EGO



Henrique, dupla de Juliano, usou suas redes sociais para falar sobre o acidente em que os sertanejos se envolveram na noite de quinta-feira, 6.

Na noite de sexta-feira, 7, o cantor deu mais detalhes sobre o momento em que o carro que levava a dupla de Jundiaí para São Paulo rodou na rodovia.

"Sobre o acidente de ontem: Foi por volta das 23 horas e seguíamos do aeroporto de Jundiaí para o Villa Country em São Paulo. Pousamos em Jundiaí pois devido ao mau tempo o aeroporto de congonhas acabou fechando. Dentro o carro estávamos em quatro pessoas. Eu (Henrique), Juliano, o Motorista e um amigo no banco da frente. Havia chovido bastante, a pista estava bem escorregadia e numa determinada curva o carro aquaplanou e acabou rodando várias vezes, batendo outras vezes no barranco da outra pista e paramos fora da estrada", detalhou Henrique.

"Foi um susto muito grande e acabei batendo a cabeça em alguma parte do carro (ou no teto, ou na lateral do interior do veículo), mas não passou disso. Graças a

Reprodução A dupla sertaneja Henrique e Juliano

Deus estamos todos bem e nada de mais grave acabou acontecendo com ninguém ali dentro do carro", segiu Henrique com o depoimento.

O cantor ainda falou sobre a emoção durante o show, que foi apresentado com atraso por conta do incidente.

"Desculpem-me as lágrimas no show de ontem, mas quando sua vida passa na sua frente você acaba pensando e repensando várias coisas. Agradeço as orações dos nossos pais e acreditem turma, elas fazem toda a diferença!! Bem, vida que segue não é mesmo?!", afirmou o cantor.

Henrique ainda agradeceu aos fãs que aguardaram a apresentação na ocasião.

"Agradecemos a compreensão de todos com o atraso de ontem, eu precisava me acalmar e vocês nem faziam ideia do que havia acontecido e/ou estava acontecendo. Agradeço também o atendimento do médico do Villa Country que me examinou e me acalmou ali mesmo no camarim antes do show começar. Obrigado pela noite de ontem! Foi maravilhoso mais uma vez! Realmente incrível! Seguimos agora pra Mogi (Guaçu) e espero que possamos nos divertir muito hoje à noite! Obrigado também aos amigos que se preocuparam e pelas mensagens de apoio, tanto no celular quanto nas redes sociais da dupla. #ObrigadoDeus #ObrigadoTurma #Obrigadoportudo", finalizou o Sertanejo.