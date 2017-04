REVISTA MONET



Em posts furiosos no Facebook, Danielle Swayze atacou a viúva de seu tio Patrick Swayze por leiloar as roupas usadas pelo ator em clássicos do cinema. “Prometo que vou acabar com seu mundo de uma maneira 10 vezes pior do que você fez com a gente”, ameaçou a jovem.

Compartilhando um post de Lisa Niemi sobre o leilão, Danielle detonou a ex-esposa de seu tio dizendo que ela deveria ter devolvido os itens para a família. “Em vez disso, você mantém as peças em sua posse para vender e nem mesmo dar os rendimentos para a PanCan [instituição que promove tratamento para câncer pancreático]”, escreveu a jovem. "Você não tem coração".

No começo da confusão, a jovem chegou a criar uma petição na internet para evitar que os itens usados por seu tio fossem leiloados. “Por favor, me ajudem a parar Lisa antes que ela se livre da memorabilia que não tem razão para ser vendida”, escreveu Danielle.

As peças em questão incluem a icónica jaqueta usada por Patrick em ‘Dirty Dancing’, brinquedos de criança e uma motociclieta Harley Davidson. Um rancho que pertencia ao ator já havia sido vendido por Lisa Niemi contra a vontade da família, que tinha a intenção de transformar o imóvel em um museu.

O ator deixou uma fortuna de 40 milhões de dólares para Lisa após sua morte em 2009, causada por um câncer no pancreas. A atriz era casada com Patrick desde 1975.