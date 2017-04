A musa fitness surgiu de maiô fio-dental em foto postada em sua página oficial no Instagram

DA REDE TV



Bella Falconi contou que seu bumbum ficou mais avantajado após o nascimento da filha, Victoria. A musa fitness surgiu de maiô fio-dental em foto postada em sua página oficial no Instagram na manhã deste sábado (8).

"Notas sobre ela: depois que ela se tornou mãe, o bumbum (Bella usou um emoticon de pêssego no lugar da palavra) cresceu. Fim", legendou Bella, que usou a brincadeira para contar que suas curvas mudaram.

Com apenas um ano e meio de vida, a filha de Bella Falconi já demonstra que vai seguir os passos da mamãe no universo fitness. Recentemente, a pequena esbanjou fofura e conquistou o coração dos internautas ao surgir em vídeo fazendo série de agachamentos com a mãe.