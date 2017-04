Candice Swanepoel, modelo sul-africana, é casada com o modelo brasileiro Hermann Nicoli

Candice Swanepoel fez poses ousadas de topless em bastidores de ensaio neste sábado, 8. A modelo sensualizou ao posar para fotos sentada em uma cadeira apenas de calça jeans. “Dia divertido”, escreveu Candice em seu perfil na rede social Instagram.

Candice Swanepoel, modelo sul-africana, é casada com o modelo brasileiro Hermann Nicoli. O casal é pai do pequeno e fofíssimo Anacã.

Recentemente, a musa da barriga negativa posou para um ensaio de fotos com modelos no Hotel Fasano, na praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio. Entre um clique e outro, a top deu uma pausa para amamentar o filho, Anacã, de cinco meses.