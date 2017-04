DA REDE TV



A blogueira e coach fitness Anna Victoria fez, recentemente, um post em seu Instagram com uma montagem de antes e depois para falar sobre sua verdadeira "transformação" e motivar seus mais de 1 milhão de seguidores.

Anna defende que as mudanças vêm de dentro para fora, e que o Instagram é apenas uma rede social de imagem, portanto as pessoas não podem se basear pelo que há lá.

"Minha 'transformação'. Às vezes eu não gosto de chamar assim porque eu nunca fui infeliz com a minha aparência antes de começar isso. Minha mudança foi mais sobre como me sentia por dentro, minha saúde e eu não posso te mostrar isso por uma foto", escreveu ela.

Para mostrar para suas seguidores que nem tudo que é visto é realmente daquele jeito, a blogueira já fez diversos posts falando sobre truques de luz e poses que valorizam o corpo.

Anna acredita que focar apenas na aparência apenas fará com que as pessoas não se sintam boas o suficiente: "São as mudanças internas que me fazem continuar focada".

Em sua conta na rede social, a coach posta diversas imagens com legendas motivacionais e fotos de alunas que alcançaram um bom resultado - mesmo sem "o corpo perfeito" - para motivá-las e inspirar outras pessoas.

(Foto: Reprodução/Instagram)

(Foto: Reprodução/Instagram)