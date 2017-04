DA REDE TV



Pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Diego, nos Estados Unidos, informaram nesta semana que estão trabalhando no desenvolvimento de uma vacina anti-acne, que pode acabar com o sofrimento de adolescentes e adultos que lidam com as irritantes espinhas.

Em entrevista Allure, o líder do projeto, Eric C. Huang, explicou que, em geral, a acne é causada pela bactéria Propionibacterium acnes, que acompanha as pessoas ao longo de toda a vida - o que explica adultos com espinhas. No entanto, apesar do lado negativo, essa bactéria traz benefícios ao organismo e, por isso, seria prejudicial eliminá-la.

Cientes disso, os cientistas decidiram ir por outro caminho. "Encontramos um anticorpo para uma proteína tóxica que a P. acnes deixa na pele", explica Huang. "A proteína está associada à inflamação que leva à acne". Ou seja: a vacina bloqueará somente os efeitos negativos dessa bactéria.

Ainda em estágio de pesquisa, os cientistas estão analisando biópsias de pele com acne para testes em laboratório, que podem levar até dois anos para serem concluídos.

Apesar do prazo, longo para quem precisa esperar enquanto combate a acne, é uma esperança para um futuro sem espinhas.