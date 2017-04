DO EXTRA



Não é só Emilly que está sentindo as consequências da falta de controle de Marcos. Segundo Marinalva, medo foi o sentimento de pairou sobre todas as confinadas do "BBB17" desde que Marcos começou a atacá-las. Num desses momentos, ele chegou a enfrentar a paratleta de perto.

- Foi muito intenso. Senti medo naquele momento, muito medo de levar uma porrada mesmo. Na cozinha, ele falou de sinais, coisas sobre religião, chagas de Cristo, achei que ele estivesse maluco, no sentido de fora de si. E uma pessoa nesta situação é capaz de fazer qualquer coisa - explica a ex-sister.

Entretanto, ao ver a briga entre Emilly e Marcos na cozinha ela não sentiu esse sentimento:

- Eu cheguei para intervir porque, quando eu a vi acuada, me coloquei no lugar dela. Ela estava encurralada, me senti naquele lugar. Até falei algumas coisas para ela naquele momento, mas independente de qualquer coisa, ele não poderia fazer aqui. O Marcos poderia se retirar, terminar o namoro. Me senti mal ao presenciar aquela cena, mas não medo.

Leia abaixo a entrevista completa com Marinalva:

Jogo

"Eu tenho muito orgulho de ter feito o meu jogo, porque eu conseguia ficar sozinha, as pessoas respeitavam o meu espaço, porque é muito difícil ter um momento assim com uma casa cheia. Dançava até o meu limite, me preocupava com as provas, queria ir bem. Tenho orgulho de dizer que realizei tudo que tive vontade".

"Esperar (ser eliminada) eu não esperava, eu estava pronta! A gente tem que se preparar para tudo. Eu não fui muito incisiva ou

espalhafatosa... Eu não desenvolvi um perfil para mim, mas para a vida. Não quero ir contra os meus ideais, não vou dar uma de engraçada se eu não sou."

"Eu achava que ia chegar à final, estava muito preparada, mas não levei rasteira. Eu tinha noção que poderia sair. Embora eu tivesse a pretensão de chegar até a final e, quem sabe, conseguir o prêmio máximo, sabia que poderia sair. Mas não achava que sairia na primeira nem na segunda semana".

"Não me incomoda ser chamada de planta. A gente não conhece a atitude da pessoa, então, uma hora causa repulsa e depois, aproximação. Algumas coisas eu levava em consideração, não dava para... Não costumo rotular as pessoas de maneira imediata. Você não sabe do que as pessoas são capazes."

Emilly

"Ela é minha maior decepção no programa. Para o jogo, ok, eu considero as atitudes que ela teve. Não dá para ser descartado... Mas eu fiquei assombrada como uma menina de 20 anos é tão ardilosa, manipuladora. É isso que a mantém no programa, né? Mas eu fico assombrada e um pouco triste com essas várias atitudes".

"Eu tentei ajudar ela, acho que alguma coisa ela conseguiu pegar. Na última conversa que tivemos, eu fiz uma crítica e eu sei que ela ouviu. Já é grande coisa, porque ela não ouve ninguém. Alguma coisa ela vai poder tirar sobre isso".

"Não tem como comparar ela a Vivian. Para a Emilly a dor dela, o frio e a fome são piores do que as de todos. E por outro lado, as roupas delas são as melhores, a vontade dela é melhor do que a de todos. Na vida a gente sabe que não é assim. O mundo não gira em torno do nosso umbigo. Já Vivian consegue fazer as pessoas brilharem. Elas se alegram com a alegria dela e entristecem com a tristeza dela também".

"Eu vi que ela era forte, o que não quer dizer que e vou ficar aqui por perto. Isso é contra a minha natureza. Se um filho meu estiver errado e o amigo, certo, eu vou apoiar o amigo".

Torcida

"Eu acho que ele tem chance de ser campeão. Os dois estão muito fortes e isso das brigas causa um alvoroço, a pessoa quer ver o que vai acontecer. Mas ele não merece, nem ela. na minha opinião a Vivian foia a pessoa que mais representou o Brasil de uma forma impecável. Eu me apaixonei na casa. Minha torcida é dela".

Pós-BBB

"Eu quero tudo, voltarei a treinar, vou entender como as coisas funcionam, porque ainda não sei como é estar aqui. Estou tranquila, nada de ir com muita sede ao pote. E também preciso me estabelecer profissionalmente, porque estou desempregada. Então, estou à disposição".

