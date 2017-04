DA REVISTA MONET



Chegou ao fim o namoro da cantora Mariah Carey com o dançarino Bryan Tanaka. O relacionamento entre os dois teria sido o pivô do término do noivado da artista com o empresário bilionário australiano James Packer.

Fontes próximas à celebridade revelaram ao jornal britânico Daily Mail que ela estaria incomodada com os pedidos de ajuda constantes de Tanaka para pagar suas dívidas com lojas de roupas e relógios. Segundo a publicação, os dois estariam afastados desde o final do mês de março.



O jornal ainda afirma que Tanaka teria ficado incomodado com a relação de amizade de Carey com seu ex-marido, o cantor e ator Nick Cannon. A presença dos dois com os filhos gêmeos durante o Kid’s Choice Awards em março teria incomodado o dançarino. “Ele se sentiu desrespeitado ao ver os dois lado a lado e exigiu que ela fosse para casa o mais rápido possível”, afirmou a fonte do jornal.



O início do namoro de Carey e Tanaka veio a público quase simultaneamente ao anúncio do fim do noivado da cantora com James Packer.

A proximidade entre ela e o dançarino teria incomodado o empresário, principalmente após os dois serem mostrados dançando de forma sensual em um dos episódios do reality show estrelado por ela. Depois, os dois passaram as festas de final de ano de 2016 juntos em uma mansão no Colorado.

Instagram/Getty Images Mariah Carey com seu ex-noivo, James Packer, e o dançarino Bryan Tanaka

