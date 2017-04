DA REVISTA MONET



Demi Lovato e seu namorado Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos aproveitaram o sábado para caminhar juntos em Los Angeles. A cantora publicou em sua conta no Snapchat algumas fotos ao lado do brasileiro e fez graça com o corpão do lutador.



Em uma das fotos que mostra o passeio do casal pelo Runyon Canyon, Lovato aparece apontando para o namorado sem camisa com um olhar e um sorriso de aprovação. Em outro clique o casal apaixonado aparece se beijando.



Lovato e Guilherme estão namorando desde o final do ano passado. A cantora treina na mesma academia que o lutador de MMA. Em entrevista a Ellen Degeneres, Lovato falou sobre o relacionamento com o brasileiro. “Ele não é fofo? Tão fofo. Estou tão feliz. A vida está realmente boa”, disse a cantora ao falar sobre uma foto mostrada durante o programa.

Reprodução Snapchat Demi Lovato e seu namorado Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2017/04/demi-lovato-faz-graca-com-corpao-de-namorado-brasileiro.html