Para Núbia Oliiver, a quantidade de homens com quem já manteve relações sexuais nunca foi um problema. A modelo chegou a garantir que já tinha transado com mais de 400 nos bastidores de seu ensaio para o Paparazzo em 2015. Mas, para ela, sua compulsão fez parte de uma época de sua vida em que era viciada por sexo.



"Era sexo o tempo todo. Eu vi que realmente era uma doença quando eu tive quatro parceiros em um dia só e depois cheguei em casa e não estava satisfeita. A compulsão vai tirando cada vez mais o livre arbítrio da pessoa, a vontade dela decidir. Foi nessa hora que resolvi me curar! Hoje minha vida sexual é boa, intensa, mas dentro dos parâmetros normais", conta ela.

