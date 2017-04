LUCIANA TECIDIO

DO EGO

Hoje completa 11 dias que Marilene Saade segue internada da UTI da Clínica São Vicente, no Rio. A mulher do ator Stênio Garcia teve complicações após uma cirurgia de retirada de útero.



O irmão da atriz, Roberto Saade, disse que a irmã está lúcida, com o quadro da Síndrome da Angústia Respiratóriado Aguda (SARA) totalmente curado. O problema enfrentando agora pelos médicos é controlar seu quadro de agitação. "Estamos reunindo forças para esse momento doloroso. A recuperação é lenta e ela coloca muita emoção para fora com a vontade de ir para casa. Por conta disso, precisa ser sedada", disse Roberto.



Stênio, que antes da cirurgia da mulher havia quebrado duas costelas, se recupera bem e, de acordo com o cunhado, está confiante na melhora da mulher. "Temos recebido inúmeras mensagens positivas que formam uma corrente que certamente vai ajudar na recuperação da Marilene."

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/04/irmao-de-marilene-saade-desabafa-reunindo-forcas-para-esse-momento.html