Arlindo Cruz está se recuperando lentamente, diz o filho do cantor, Arlindinho. Ainda internado no CTI da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio, onde se recupera de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o sambista está se recuperando.

"A recuperação é lenta, ele está sem sedativo há nove dias, sem dreno, a medicação é cada vez menor e está respondendo bem aos estímulos. Ele está evoluindo bem", disse Arlindinho.



Apesar de apresentar melhora, Arlindo Cruz ainda não tem previsão de alta. "Ele pode acordar amanhã ou daqui há três meses... não sabemos quanto tempo vai demorar. Ele esta abrindo os olhos, tem dias que não reage tanto mas temos que esperar ele acordar, foi muito grave", explicou o filho do artista.



Enquanto isso, é Arlindinho quem cumpre a agenda de shows de "2 Arlindos", até a recuperação total de Arlindo. "Eu visito ele todo dia mas essa semana estou em são Paulo, para seguir a agenda de compromissos marcados. Quinta-feira eu volto para o Rio e vou vê-lo", afirmou Arlindinho.

