A relação de Marcos Harter e Emilly Araújo no "BBB 17" está ganhando repercussão fora do reality show por conta das diversas brigas e idas e vindas do casal.

A ex-BBB Mayara Motti, que conviveu com os dois por duas semanas no programa, conversou com o EGO nesta segunda-feira, 10, e deu seus 'pitacos' sobre a relação dos colegas confinados. Para a advogada, o cirurgião plástico 'enlouqueceu' e está passando uma imagem muito feia para o público da atração.



Mayara também relembrou que desde a primeira semana já tinha notado algumas atitudes machistas do médico.



"As pessoas até falam que eu previ que ele iria pirar no machismo. Quando ele foi indicado para o paredão por mim e pela Vivian, avisei que ele era machista. O Marcos até chegou a mudar o comportamento e ficou gentil por um tempo. Eu até achei que tinha me enganado com ele, mas pelo visto não. Ele está mostrando um lado pior do que quando eu estava no programa. Ele é agressivo e surtou demais", avalia a ex-BBB.



"Ele deu uma enlouquecida total"



A advogada acredita que o cirurgião plástico está lidando muito mal com o confinamento. "O Marcos está com um esgotamento mental altíssimo, mas nada justifica o comportamento dele com a mulher. O Marcos não pode falar com a Emilly da forma que ele fala. O que está em jogo ali é a atitude do homem. Ele deu uma enlouquecida total. Tudo agora virou motivo para gritar e colocar o dedo na cara", apontou ela, que completa sobre a relação: "Emilly é muito apaixonada pelo Marcos, mas pelo que eu vejo ele não é tão apaixonado por ela."

