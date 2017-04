DA REDE TV!



Um marido encheu o carro da esposa com cimento após descobrir que ela mudou de sobrenome para participar da promoção de um supermercado e ganhar cerca de R$ 2,7 mil por mês.

O caso aconteceu em São Petersburgo, na Rússia.

De acordo com informações do Metro.co.uk, o supermercado prometeu pagar mesada aos clientes que trocassem legalmente seus sobrenomes para Veniy, que é o nome do local.

Disposta a receber a quantia, a mulher fez a troca, mas acabou sendo alvo da vingança do marido, que decidiu descontar a raiva no carro por saber o quanto ela gostava do veículo.

Em imagens que circulam na internet, o carro aparece coberto de cimento até as janelas. Internautas ficaram divididos sobre quem apoiar. Um deles questionou o papel do motorista do caminhão de cimento: "Ele poderia ser processado, assim como o marido, porque tecnicamente foi ele quem colocou o concreto. Por que ele iria concordar com isso?!".

Reprodução/YouTube

Fonte: http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-acreditar/marido-enche-o-carro-da-esposa-com-concreto-apos-ela-mudar-de-sobrenome