O corpo de Ana Paula Minerato não chama atenção só no Brasil, mas também no México. Ousada, a modelo posou de topless para um ensaio sensual nas praias de Cancún. As fotos farão parte da exposição "Buenos Dias", idealizada pelo fotógrafo mexicano Garcia Martinez. Em outros cliques, a loira mostrou o bumbum perfeito com o desenho de uma mão feito com areia.



"Amei ter esta experiência de um trabalho no estrangeiro, tenho certeza que esta exposição vai me render novos oportunidades na área", disse ela sobre o ensaio. Ana Paula falou ainda da atenção que as brasileiras recebem no exterior.

"Somos diferenciadas e chamamos muita atenção nos outros países, a mulher brasileira é muito valorizada fora do país, minha próxima parada será na Europa e tenho certeza que será sucesso", revela.

Garcia Martinez / rock shots / divulgação Ana Paula Minerato

Fonte: http://ego.globo.com/sensual/noticia/2017/04/ana-paula-minerato-posa-de-topless-para-cliques-ousados-no-mexico.html