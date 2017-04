DA REDE TV!



Abandonado seis semanas antes do casamento, o encanador Adam Vicker afirma que começou a vender itens na internet para pagar as despesas da cerimônia após a noiva trocá-lo por uma mulher.

Namorados há dez anos, Adam e a jovem Laura O’Callaghan, ambos de 24 anos, investiram 25 mil libras (cerca de R$ 97 mil) em um casamento dos sonhos, incluindo o aluguel de um carro luxoso e lua de mel na Tailândia. No entanto, seis semanas antes algo aconteceu: a noiva bloqueou o rapaz no Facebook e postou aos amigos que o casamento havia sido cancelado.

O motivo: ela estava tendo um caso com outra pessoa, a jovem Sinead Keziah. "Foi um grande choque. Nós estávamos juntos havia dez anos e eu nunca suspeitei que ela fosse lésbica", conta ele ao Metro.co.uk.

Apesar de triste por desperdiçar dinheiro, ele afirma que a pior parte foi perder a noiva. "Fiquei absolutamente devastado. Nunca pensei que ela mentiria assim para mim. Eu adorava ela".

Bloqueado na rede social, Adam só descobriu que Laura estava em outro relacionamento quando um amigo enviou uma foto que mostrava a moça ao lado da nova namorada. "Me senti fisicamente mal. Não pude deixar de me colocar para baixo e pensar que não eu não era bom o bastante", relembra.

"Ela era afetuosa e tudo estava normal. Planejamentos aquele casamento por meses. Se ela tivesse me contado como se sentia teria sido mais fácil. O que ela fez em vez disso foi maldade".

O encanador chegou a conhecer Sinead, mas diz que nunca suspeitou que as duas fossem mais que amigas: "Achei que ela parecia ser engraçada, mas não pensei muito sobre ela. Não sabia o que estava acontecendo pelas minhas costas".

Namorando desde 2007, após se conhecerem em uma escola de Middlesbrough (Inglaterra), os dois ficaram noivos em junho de 2013 e começaram a morar juntos em fevereiro do ano passado.

Adam acredita que perdeu cerca de 20 mil libras (o equivalente a R$ 77 mil) em convites, aluguel de carros e festa. Laura, por sua vez, confirma que abandonou o rapaz semanas antes da cerimônia, mas nega as acusações: "Não o deixei com qualquer dívida. Diga a ele para me deixar em paz".

Reprodução/Facebook Laura e a nova namorada, Sinead

Fonte: http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-acreditar/homem-fica-com-divida-de-r-97-mil-apos-noiva-troca-lo-por-uma-mulher