Uma cliente de supermercado em Mpumalanga (África do Sul) foi pegar um iogurte em uma geladeira para laticínios no estabelecimento e encontrou no local uma píton africana de 3,5 metros de comprimento.

Os gritos de "Cobra! Cobra!" da mulher alertaram os seguranças do supermercado, que correram para o local.

O gerente chamou em seguida um especialista em capturar cobras.

A píton foi recolhida em segurança.

Na verdade, por causa da temperatura da geladeira, a serpente entrou em estado de hibernação, não representando risco para clientes e funcionários, de acordo com reportagem do "Sun".

Esse tipo de píton não é venenoso. Ele mata as suas presas se enroscando nelas e depois as engole inteiras, vagarosamente.

