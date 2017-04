Marcos Harter, participante do BBB 17

JULIO BARBOSA

DO EGO

O "BBB 17" está na reta final. E, como não podia ser diferente, os candidatos estão estressados com tanta pressão e de olho no super prêmio de R$ 1,5 milhão. Depois dos desentendimentos entre Marcos Harter e Emilly Araújo, a família e alguns amigos de Marcos divulgaram uma nota nesta segunda-feira, 10, para falar sobre a personalidade do médico.

Assinada por Caroline Harter, Enilda Harter, João Carlos Harter, João Morandini Oliveira e Caroline Barros, a nota informa:

"O Marcos que vocês estão assistindo não é esse ser humano agressivo.Temos certeza que esse desvio de comportamento é consequência do estresse causado pelo confinamento. Dr. Marcos, como é conhecido, sempre foi um ser humano dócil, amável e querido por todos, tanto por seus familiares como amigos e pessoas que lida diariamente. Esse relacionamento com a Emilly, não é o tipo de relação amorosa que ele costuma ter, e acreditamos que o que vem acontecendo dentro da casa entre os dois, e responsabilidade de ambos e não apenas do Marcos".

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/04/bbb-17-familia-diz-que-agressividade-de-marcos-e-por-causa-do-estresse.html