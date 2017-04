Ainda há ingressos para os dias de Lady Gaga (15), Justin Timberlake (17) e Aerosmith (21).

Os shows do Rock in Rio vão acontecer nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro. Neste ano, a Cidade do Rock vai ser montada no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio.