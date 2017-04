ANA CAROLINA PORTO

A modelo Renata Banhara está internada em estado grave no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada na tarde desta segunda-feira, 10, ao EGO pela assessoria do hospital.



Procurada pela reportagem, Roneia Forte, que assessora Renata Banhara, revelou que a modelo está internada desde quarta-feira, 5.



"Ela está com uma infecção grave no cérebro. Ela tinha um dente que não se manifestou, ficou alojado. Como o dente é poroso, a bactéria entrou e ficou no osso do rosto e foi para o cérebro. Isso rendeu uma grande sinusite, que também é uma bactéria. Essa junção de bactérias acabou indo para o cérebro. Ela está na CTI com médicos excelentes e não pode receber visitas", disse.



Também ao EGO, o irmão de Renata, Túlio Alano, contou que ela está sedada e o marido e o filho da modelo estão muito abalados para dar qualquer declaração.



Antes da sedação, Renata Banhara chegou a enviar um vídeo para o jornalista e amigo Thiago Rocha explicando um pouco a sua situação médica. "Fiz canal há seis anos, e esse dente meu fechou, tudo lindo, maravilhoso, sem problema. Esse dente fez um polo de infecção. Só que ele não deu febre, ela não deu pouso, ele não infeccionou. Ele fez uma infecção sigilosa", explicou.



Em seguida, no vídeo, ela aponta para a parte superior da arcada dentária e continua: "São leves esses ossos da cabeça. A bactéria foi para os ossos, fez uma sinusite e essa sinusite criou outras bactérias. Mas a sinusite também não me deixou com febre, não saiu secreção, não fez nada, tudo silencioso".



Então, a modelo dialoga com o amigo Thiago Rocha. "Quando você veio para São Paulo, eu já estava com muita dor. Desde novembro, dezembro estou com muita dor na cabeça", afirma, apontando para os lugares mais a incomodam. O vídeo é finalizado de maneira abrupta, antes que a modelo explique o problema: "E eu tomava remedinhos normais, aí o médico descobriu...".

