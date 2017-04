DA REVISTA MONET



A cantora Janet Jackson deve receber US$ 200 milhões, o equivalente a 627,8 milhões de reais, ao se divorciar do marido bilionário quatro meses após o nascimento da filha. A artista e o empresário catariano Wissam Al Mana tornaram público seu casamento em janeiro de 2012, mas acredita-se que os dois estivessem casados desde dezembro de 2011.

Segundo o jornal norte-americano New York Post, o acordo pré-nupcial dos dois estabelecia que Janet ficaria com 100 milhões de dólares caso os dois continuassem juntos após cinco anos de casamento, valor que aumentaria a cada novo ano completado.



“Não foi pelo dinheiro, na verdade ela nunca ficou muito tempo em qualquer relacionamento”, afirmou uma fonte próxima à cantora ao jornal de Nova York. “Ela não se dá bem com casamento, não acredita nos conceitos de um casamento”, disse o contato da publicação. Outra fonte afirmou ao jornal que a postura conservadora e antiquada do marido pesou na decisão de Jackson de seguir sua vida sozinha.



“Ela ama estar no controle, mas acabou cedendo o controle no casamento e não está feliz com essa. Ela quer voltar a ser a Janet Jackson e não a Sra. Wissam Al Mana”, afirmou a pessoa próxima à irmã de Michael Jackson (1958-2009).

Apesar de US$ 200 milhões ser uma alta quantia, ela é considerada baixa perto da fortuna de US$ 1 bilhão pertencente a Wissam Al Mana. Para Jackson, no entanto, caso o valor seja realmente depositado, o montante de sua conta bancária mais que duplicaria. Especialistas estimam que todos os bens da artista estejam avaliados hoje em US$ 150 milhões.

