Marcos Harter, eliminado do “Big Brother Brasil 17” na última terça-feira, pronunciou-se através de sua conta do Twitter, na madrugada desta terça-feira. O médico, que foi expulso do programa após ser acusado de agressão à namorada Emilly, publicou uma carta aberta pedindo desculpas a ela e à família dela:



“Como todo casal, passamos por momentos de alegria, ansiedade, euforia e tensão. Jamais tive a intenção de machucar física ou emocionalmente uma pessoa pela qual nutri tanto carinho e afeto. O programa tem um formato destinado a levar nosso emocional ao limite, e consequentemente os nervos à flor da pele. Repito: jamais tive a intenção de machucá-la ou agredi-la. Estou surpreso com tudo o que está acontecendo. Peço desculpas a todos os envolvidos, Emilly e sua família, demais participantes e a todo Brasil. Marcos Harter”.



Mais cedo, parentes de Marcos, que têm economizado nas declarações à imprensa, publicaram mensagem anunciando que o médico se pronunciaria:



“Gostaríamos de informar que Marcos está bem, junto das pessoas que ama. Assim que possível, se manifestará.”



Na próxima quinta-feira, dia da final do programa, o médico vai prestar depoimento sobre as agressões a Emilly. Até este dia, o ex-participante está blindado de entrevistas e ficará hospedado num hotel próximo aos Estúdios Globo, onde fica a casa do reality show.



Entenda o caso



Marcos foi expulso do “Big Brother Brasil 17” na noite da última segunda-feira após ser convocado ao confessionário e ser informado pela direção que deixaria o programa por conta de seu comportamento com Emilly. A delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, Viviane da Costa, esteve nos Estúdios Globo para pedir as imagens das discussões entre Marcos e Emilly e instaurou inquérito para apurar as agressões do participante à confinada, após serem constatadas lesões corporais num exame médico.



Além dos esclarecimentos prestados aos participantes, a direção do programa explicou a Emilly que ela também terá as garantias da Lei Maria da Penha, inclusive o de ficar distante de Marcos.



Após saber da expulsão do namorado do programa, Emilly ficou abalada e custou a compreender as consequências da briga do casal. A participante foi consolada por Ieda e por Vivian, que é formada em Direito.

