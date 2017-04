DO EGO



O chef de cozinha Gordon Ramsay, do reality show "Hell's Kitchen", revelou durante uma entrevista para o jornal britânico "Telegraph" que não pretende deixar sua fortuna para seus filhos. Segundo ele, o dinheiro não é algo importante: "Eu nunca fiquei animado com dinheiro. Não é meu objetivo número um, e isso reflete na maneira como crio minhas crianças", disse ele, sobre os seus quatro filhos: Matilda, de 15, Jack e Holly, de 17, e Megan, de 18.



"Minha fortuna definitavamente não ficará com eles. E isso não é porque sou mal, é porque não quero mimá-los", disse.



Curiosamente, dinheiro é o que não falta para Ramsay e sua mulher, Tana. Só no ano de 2016, o astro de realities shows faturou US$ 54 milhões o equivalente a R$ 170 milhões. Apesar de toda essa fortuna, os filhos não aproveitam o dinheiro da família nem mesmo durante as férias.

"Eles não sentam conosco na primeira classe [em aviões]. Eles não trabalharam o suficiente para bancarem isso. Com essa idade e com esse tamanho, eles não precisam sentar na primeira classe", disse Gordon. “It’s definitely not going to them, and that’s not in a mean way; it’s to not spoil them,”



Ainda assim, o pai rigoroso não chega a ser tão severo: "A Megan está na Universidade, então recebe 100 libras [R$ 390]. Já os outros recebem metade disso, mas eles precisam pagar tudo: contas de telefone, passagens de ônibus. Quanto mais cedo você implantar a responsabilidade, melhor vai ser na hora de economizar". Gordon Ramsay, que também é conhecido pelo seu trabalho com instituições de caridade, não disse para quem deixará sua fortuna.

Reprodução/Instagram Filhos de Gordon Ramsay: Holly, Matilda, Jack e Megan

