Renata Banhara foi submetida a duas cirurgias no cérebro nesta segunda-feira, 10, no Hospital Albert Einsten, em São Paulo. A modelo está internada na unidade médica devido a uma infecção grave. Segundo sua assessora de imprensa, Roneia Forte, ao EGO nesta terça-feira, 11, a modelo está se recuperando na UTI do hospital.



"A Renata fez duas cirurgias no cérebro. Uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Um otorrinolaringologista aspirou a coleção de bactérias que estava alojada no osso facial. Mas, ela segue se recuperando na UTI do hospital", disse a representante da modelo.



Renata Banhara está internada desde a quinta-feira, 5, por conta de uma infeccção grave no cérebro. A complicação se deu por conta de um dente na boca da modelo, que foi contaminado por uma bactéria, que acabou indo para o cérebro.



Vídeo para um amigo



Antes da sedação, Renata Banhara chegou a enviar um vídeo para o jornalista e amigo Thiago Rocha explicando um pouco a sua situação médica. "Fiz canal há seis anos, e esse dente meu fechou, tudo lindo, maravilhoso, sem problema. Esse dente fez um polo de infecção. Só que ele não deu febre, ela não deu pouso, ele não infeccionou. Ele fez uma infecção sigilosa", explicou.



Em seguida, no vídeo, ela aponta para a parte superior da arcada dentária e continua: "São leves esses ossos da cabeça. A bactéria foi para os ossos, fez uma sinusite e essa sinusite criou outras bactérias. Mas a sinusite também não me deixou com febre, não saiu secreção, não fez nada, tudo silencioso".

