DA REDE TV!



A jovem Brittany Carter, de 23 anos, está sendo procurada pela polícia do estado de Ohio (EUA), por estuprar e roubar um taxista em janeiro deste ano.

Brittany estava acompanhada de mais dois comparsas: Cory Jackson, que está preso, e outro rapaz não identificado.

De acordo com as investigações, a garota teria chamado o táxi para buscá-la em um hotel na cidade de Findlay.

Junto dela, os outros dois rapazes entraram e Cory pressionou uma faca no corpo do taxista, de 29 anos, enquanto a garota forçou a vítima a fazer sexo com ela.

Após cometer o crime, o trio fugiu a pé com cerca de R$ 100.

A polícia segue investigando o caso e procurando pelos dois suspeitos, ainda foragidos.

Fonte: http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-acreditar/jovem-e-procurada-apos-ser-acusada-de-estuprar-e-roubar-taxista