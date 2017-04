DO EGO



Carol Magalhães dividiu opiniões na web por conta de seu corpitcho. A modelo publicou, nesta segunda-feira, 10, no Instagram, uma foto em que aparece no espelho da academia, de top e shortinho e chamou a atenção por conta da magreza, dividindo opiniões.



"Você está muito magrinha. Come filha. Vai lá no Riviera e pede uns xburgers", brincou José Victor Oliva, nos comentário.



Outros internautas elogiaram a boa forma da loira."Ainda não acredito que essa cintura não é photoshop".



A boa forma de Carol já se tornou assunto sério entre médicos. A cinturinha da moça também já se tornou alvo de críticas na web, e ela fez questão de rebater os comentários negativos. "Quanto a minha saúde ela está 100%!", declarou.

Reprodução/Instagram Carol Magalhães

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/04/carol-magalhaes-posa-em-academia-e-magreza-volta-chamar-atencao.html